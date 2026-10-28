Ranieri non dovrebbe farcela, ballottaggio in mediana e in attacco: le ultime dal Viola Park

La Fiorentina si prepara ad affrontare l'Atalanta, nel match che chiude il turno infrasettimanale di campionato. Radio Bruno riporta le ultime dal Viola Park, con informazioni sull'undici che dovrebbe schierare Paolo Vanoli.

Probabile forfait in difesa

"Ranieri più no che sì, anche oggi si è allenato a parte e domani sarà valutato per capire se portarlo in panchina. La coppia centrale sarà Dragusin-Viery, con Jimenez e Valdepenas sugli esterni".

Duello in mediana

"A centrocampo piccolo ballottaggio tra Gonçalves e Brescianini, con l'ex Atalanta che dovrebbe spuntarla giocando con Ndour e Fagioli. Con l'Inter non ha fatto male, Vanoli dovrebbe riproporlo. Oulai al momento è la terza scelta dopo Gonçalves e Brescianini".

Dubbio anche in attacco

"L'attacco sarà composto sulla destra da Mastantuono, la punta sarà Pellegrino e sulla sinistra ballottaggio tra Njie e Gnonto".

