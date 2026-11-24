Oltre un mese e mezzo fa sul proprio profilo Instagram l’intermediario di mercato e agente Vincenzo Morabito non le aveva mandate a dire sull’operato del ds della Fiorentina Fabio Paratici, e il suo punto di vista non è cambiato anche in queste ore.

‘Mercato faraonico sulla carta che ha fatto sognare ma…’

“Il mercato di gennaio della Fiorentina già aveva fatto intravedere quello che sarebbe stato il percorso di Paratici a Firenze. Un mercato estivo faraonico sulla carta che ha fatto sognare i tifosi viola, ma che ha di fatto certificato l’incapacità professionale di questo dirigente. Mi meraviglia che pochi hanno portato in rilevanza il fatto che lui ha mandato via Vanoli dopo che l’allenatore aveva comunque chiuso la stagione in un modo decente. Ha fatto un contratto triennale a Grosso, quindi un impegno per un progetto a lungo raggio. Poi sono passate tre partite per licenziare Grosso e riprendere Vanoli. In tutto ciò fanno sorridere le dichiarazioni del direttore generale Ferrari che tutto tronfio giorni fa si era preso il merito di aver scelto Paratici come guida sportiva della Fiorentina”.

‘Ha voltato le spalle a Marotta, poi la vicenda giudiziaria’

“Paratici viene esaltato da stampa e tifosi, la realtà è che lui alla Juventus ha fatto bene in un altro ruolo, quando il portafogli era in mano a Beppe Marotta. Dopo 8 scudetti e conti in ordine, Paratici ha voltato le spalle a Marotta. Lo ha fatto fuori alleandosi con Andrea Agnelli sull’operazione economicamente disastrosa di Cristiano Ronaldo. I conti della Juventus sono cominciati ad andare in profondo rosso. Poi c’è stata la vicenda giudiziaria con la squalifica nel frattempo era andato al Tottenham e gli Spurs hanno speso un’ira di Dio, cambiando diversi allenatori, con Paratici come direttore, terminando lo scorso campionato in piena zona retrocessione”.