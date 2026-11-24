Nel post gara di Monza-Fiorentina l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha commentato a Radio Bruno la tragica sconfitta viola al Brianteo, spaziando tra campo e non solo nell’analisi a tutto tondo della batosta subita dalla squadra di Paolo Vanoli.

‘Mediocrità assoluta’

“Sarebbe bello che qualcuno parlasse e ci venissero a raccontare quale è la situazione. Non funziona niente nella Fiorentina. Penso a figure che venivano ritenute imprescindibili, come Oulaï e Gonçalves, giocatori che hanno fornito una prestazione imbarazzante. La Fiorentina ne esce malissimo, con altri 3 gol subiti, da una squadra che ritengo da medio-alta classifica in Serie B. Non abbiamo un’impronta, un’identità, un’anima, non abbiamo un desiderio di ambizione, c’è una mediocrità assoluta a titolo di organizzazione, e qualcosa di profondamente malato dentro la società, che deve assolutamente guardarsi dentro perché non possono pensare di star facendo le cose bene”.

‘Vanoli è a rischio dalla prossima gara’

“C’è un enorme problema allenatore, è indiscutibile. Vanoli non può essere l’allenatore di una società che spende 150 milioni sul mercato, e tantomeno questa società può andarlo a ricercare senza contratto dopo 3 partite di campionato. Tutto ciò che sta accadendo è nuovamente comico, incredibile, inimmaginabile. Da questo momento si entra in una spirale in cui Vanoli è a rischio dalla prossima partita, non può che essere così. Si è perso in casa 3-0 col Frosinone, 3-0 col Monza, qui non ci sta rendendo davvero conto la piega che stiamo prendendo… così si finisce come anno scorso”.

Infine, ha concluso: “Da due anni a questa parte, chiunque la Fiorentina incontri palesa sempre passività, difficoltà, tristezza, passeggia per il campo, un’involuzione costante e continua. Voglio vedere il direttore sportivo in primis metterci la faccia, parlare e raccontare, è arrivato il momento che spieghi, perché la gente ha bisogno di questo, si sta perdendo la situazione di mano”.