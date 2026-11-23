Domani sera andrà in scena Manchester City-Napoli in Champions League e alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa anche Enzo Maresca, tecnico dei Citizen che negli scorsi mesi era stato accostato anche ai partenopei e alla Fiorentina.

Le parole di Maresca

"A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno“.

Confermato l'interesse di Paratici

Molti indizi portano a pensare che la squadra a cui fa riferimento Maresca sia la Fiorentina, con Paratici che era già al lavoro in quei mesi per costruire poi il futuro della squadra viola. Altro club interessato al suo profilo era il Milan, che già cercava un tecnico per il dopo Allegri.