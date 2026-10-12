Calvarese risponde a Fagioli: "Maresca sposta il pallone, il giocatore non può scegliere quando battere. Nessun errore"
Subito dopo la sfida contro il Genoa, Nicolò Fagioli si era aperto sui propri canali social chiedendo spiegazioni per il gol annullatogli in partita: dopo una punizione battuta velocemente, e finita in porta, l'arbitro Maresca ha poi deciso di rendere vana la battuta e di farla ripetere. Una scelta, la sua, giustificata quest'oggi dall'ex arbitro Gianpaolo Calvarese.
La spiegazione
“Dalle immagini si vede Maresca che interviene per sistemare la distanza e correggere la posizione del pallone. Ma il punto fondamentale è un altro: è proprio l’arbitro che prende il pallone, lo tocca e lo sposta indietro. Nel momento in cui interviene direttamente per sistemare il pallone, è Maresca che deve stabilire quando l’azione può ripartire: non possono essere i calciatori a decidere autonomamente la posizione definitiva del pallone e il momento della ripresa”.
Nessun errore
“Tra l’altro - continua Calvarese - l’arbitro fischia prima che venga realizzato il potenziale gol di Fagioli, rendendo quindi nullo tutto ciò che avviene successivamente”. Nessun errore arbitrale da recriminare, quindi: resta solo l'amarezza di aver lasciato tre punti al Ferraris.