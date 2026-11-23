Roberto Ripa ha commentato su Lady Radio quella che è l'attuale situazione in casa Fiorentina, con la squadra viola alla ricerca di una solidità difensiva che ancora non ha trovato.

Le parole di Ripa

"La Fiorentina è una squadra che davanti grazie all'imprevedibilità dei suoi in qualche modo il gol lo trova. Io credo che adesso lo step per fare il passo in avanti sia trovare solidità. Non è una questione di individualismo, ma di tempo che serve dopo che hai fatto la rivoluzione".

Su Paratici e Mastantuono

“Sposo l'idea di Paratici sull'accettare un dodicesimo posto adesso per poi salire gradualmente i prossimi anni e se lo dico vuol dire che hai in mente di fare un certo tipo di mercato prossimamente. Mi piace che si sia investito sui giovani. Mastantuono? È un discorso diverso, ma puoi fare crescere la squadra godendotelo per un paio di anni”.