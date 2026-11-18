La scelta di Firenze, il tempo necessario per ambientarsi e la fiducia nelle ambizioni della Fiorentina. Nell’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, Pedro Gonçalves ha raccontato come ha deciso di lasciare Lisbona e come ha vissuto i primi mesi in viola. Il portoghese ha parlato anche della formula del trasferimento, rimandando ogni discorso sul futuro alla primavera.

La scelta di Firenze

“Avevo altri tre anni di contratto, avevo altre opportunità perché mi avevano prospettato che avrei potuto lasciare Lisbona, ma quando si è presentata una squadra storica e prestigiosa come la Fiorentina non ho avuto mezzo dubbio. Voglio andare a Firenze, ho detto al mio procuratore”.

La fiducia da ripagare e il futuro

La formula con cui è arrivato a Firenze non è una preoccupazione per Gonçalves. Il portoghese ha spiegato di volersi concentrare sul campo e sulla fiducia che ha ricevuto dal club, dall’allenatore e dai tifosi.

“La formula del trasferimento un problema? Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore. Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell'allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo”.

L’ambientamento e la crescita della squadra

Alla decisione immediata di accettare la Fiorentina è seguito un periodo di adattamento: “Dopo sei anni nello stesso club tutti i giorni con le stesse abitudini, mi ci è voluto un po’ per inserirmi in gruppo e nell’ambiente. Ma ora mi sento benissimo”.

Così come la squadra ha avuto bisogno di tempo per trovare una propria identità: “Ci sono tanti calciatori nuovi e giovani, la squadra aveva a sua volta bisogno di tempo per acquisire l’identità giusta e le certezze nel gioco. Adesso ce le abbiamo e possiamo andare lontano”.