Freitas: "A Gonçalves serve un doppio sostegno. Deve migliorare l'apporto in difesa, anche Riquelme ha trovato difficoltà"

A Radio Sportiva, è intervenuto l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas soffermandosi sul momento del connazionale Pedro Gonçalves a Firenze.

Le sue parole

“Quando era arrivato a Firenze si parlava di lui come un esterno. Io avvisai subito che non aveva il profilo dell'ala pura. Lui necessita un doppio sostegno: gli serve la fiducia dell'ambiente, tra compagni, tecnico e tifosi e dall'altro la copertura tattica".

Il paragone

“Non voglio azzardare paragoni, ma sono molti i campioni che hanno incontrato difficoltà nel calcio europeo. E' successo anche a Riquelme. Pedro possiede una grande qualità tecnica e una visione di gioco che gli permettono di inventare passaggi in profondità. Per riuscire a fare la differenza, però, dovrà abituarsi ai ritmi elevati e alla fisicità della Serie A, migliorando anche il contributo in fase difensiva. Se riuscirà ad adattarsi a queste esigenze, avrà tutte le qualità per affermarsi, perché sul piano tecnico ha già dimostrato di avere un ottimo bagaglio”.