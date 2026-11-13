Malotti: "Il modulo a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Gonçalves? Non può rincorrere il mediano..."

Roberto Malotti, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato di vari temi legati alla Fiorentina.

I giocatori prima del modulo

"Prima di tutto bisogna pensare a migliorare, vincere le partite prendendo sempre 2 gol non è semplice. Il modulo deve essere sempre adattabile alle caratteristiche dei giocatori: nel 4-2-3-1 si possono esaltare. C'è poi l'adattamento della squadra: se nel 4-2-3-1 i due esterni fanno i terzini, non mi sembra molto adattabile ai giocatori della Fiorentina. Da quando è arrivato Vanoli, un piccolo miglioramento si vede".

Come utilizzare i giocatori offensivi

"Gonçalves è un giocatore che si confa all'idea di pressione, ma in spazi brevi. Se lo metti a rincorrere il mediano, non avrà più la lucidità per fare quello che sa. Se strutturi una squadra in modo che possa essere pericoloso, lui come Mastantuono ha nel dna l'idea di andare a recuperare la palla".