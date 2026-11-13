Diversi prestiti in bilico: da Gonçalves a Gnonto. E poi c'è il paradosso Dragusin

La Nazione fa la conta di quelli che sono i giocatori in prestito che sono arrivati alla Fiorentina e quanto dovrebbe spendere la società viola per riscattarli tutti (LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO).

I dubbi

Se da una parte Njie è destinato per la formula a rimanere in viola e Jimenez ha convinto i dirigenti viola, in diversi sono ancora sotto osservazione e in bilico. A partire da Pedro Gonçalves, arrivato per 2,5 milioni e con il riscatto fissato a 22,5. Ha iniziato adesso la sua scalata alla ripresa totale della forma, sarà da valutare. Così come lo sarà Joao Mario, costato 1,8 milioni e con il riscatto fissato a 9,5. L'ex Juventus sembra in ripresa e la sua buona condizione potrà incidere sulla permanenza. Poi c'è Willy Gnonto, arrivato dal Leeds per un milione più 15 di riscatto.

Dragusin e Mastantuono

Infine il paradosso Dragusin: è quello che sta facendo peggio dei sopra citati, ma quello che più di tutti è destinato a rimanere alla Fiorentina. Arrivato a Firenze per 1,9 milioni, il riscatto da 17,5 scatterà alla ventesima presenza da oltre 45 minuti, con il rumeno che è già a quota 13. Infine Mastantuono, che non è parte del conteggio. Arrivato per 100mila euro dal Real Madrid ma in prestito secco. Non è escluso però che a fine stagione i club possano mettersi d'accordo per un prolungamento del prestito.