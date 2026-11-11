Marelli: “Tocco di braccio di Joao Mario è rigore, Oulaï non da rosso. Giusto annullare gol di Dragusin perché…”

L’ex arbitro di Serie A Luca Marelli ha parlato a Toscana TV, commentando alcuni episodi discussi di Fiorentina-Juventus, dal rigore reclamato sponda bianconera per il tocco di braccio di Joao Mario al gol annullato a Dragusin.

“Il tocco di braccio di Joao Mario è un episodio che una soluzione piuttosto banale. Il braccio è largo, quasi a 90 gradi rispetto alla figura, ed il gesto è punibile col calcio di rigore. Avevo tutto il tempo per evitare quel contatto, andava assegnato il calcio di rigore”.

‘Il gol di Bremer? Spalla piena’

“Oulaï era da doppio giallo? No, quell’episodio può essere punito col cartellino solo per SPA. C’è fallo, senza dubbio, ma non un’azione potenzialmente pericolosa, perchè davanti a Boga che ha subito il fallo c’era un giocatore della Fiorentina. Gol di Bremer? Lui stesso ha avuto il dubbio di averla toccata di braccio, rivedendo le immagini però è stata spalla piena, lo si vede bene dal retroporta”.

‘Dragusin spinge a due mani Bremer’

“Giusto annullare il gol a Dragusin: l'arbitro Colombo in quella circostanza è stato molto bravo. Il grande problema per gli arbitri sui calci d’angolo è che c’è un grande assembramento di giocatori, ed è difficile trovare la posizione giusta per valutare correttamente. Invece Colombo aveva la visuale completamente aperta ed ha visto la spinta a due mani, evidente, di Dragusin, appena la palla è entrata in rete”.