Cruciani: "Se dai il rigore di Joao Mario uccidi il calcio. Aveva tempo di togliere il braccio? Siete pazzi!"

Giuseppe Cruciani, nel corso del podcast Numer1, ha commentato la discussione legata al rigore non fischiato per mani di Joao Mario nel corso di Fiorentina-Juventus.

Sul rigore

“A me la discussione tra i moviolisti non mi interessa, è un rigore che si può dare come non dare: non sono dalla parte né della Juventus né della Fiorentina, e sono convinto che gli arbitri agiscano in buona fede. Se stiamo qua a frazionare il movimento del braccio di Joao Mario, allora è finita: torniamo indietro al pre-Orsato e dividiamo secondo per secondo, così finisce il calcio”.

“Ma voi siete pazzi!”

“Ho sentito tanti lamentarsi e gridare allo scandalo, dire che Joao Mario aveva tutto il tempo per togliere il braccio: ma voi siete pazzi! Non si può dire che aveva tutto il tempo, perché la palla è lenta, se stiamo parlando di frazioni di secondo… il movimento atteso e inatteso, dai, è una follia: se dai un rigore del genere a cinque minuti dalla fine, distruggi il calcio".