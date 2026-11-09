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Caputi: "Joao Mario? Pochi mesi fa avrebbero dato rigore. Il pareggio non accontenta nessuno"

Redazione /
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Joao Mario
Joao Mario. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Massimo Caputi, giornalista sportivo, si è espresso sul proprio account X in merito alla partita tra Fiorentina e Juventus. Questo il suo commento.

Sulla sfida

“Gol, occasioni, altelena di emozioni, nel complesso un bel pareggio che probabilmente non accontenta Fiorentina e Juventus che con una vittoria avrebbero potuto rilanciarsi”, scrive Caputi.

Sul mancato rigore

Poi, sull'episodio clou della partita: “Il braccio di Joao Mario fa discutere: pochi mesi fa sarebbe stato rigore”. Il tema, effettivamente, è quello di una mancante uniformità di giudizio da parte degli arbitri in merito alle decisioni sul campo.

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