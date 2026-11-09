Greggio: "Il braccio di Joao Mario? A parti invertite il rigore l'avrebbero dato"

Della partita tra Fiorentina e Juventus ne ha parlato anche il conduttore televisivo e tifoso bianconero, Ezio Greggio che sui suoi social ha elogiato il portiere della Juve per aver salvato il risultato.

“Grazie Vicario!”

“Ringraziamo Vicario, ma anche il Vescovo, il Cardinale e tutti i Santi per le parate del nostro portiere - ha scritto - La Juventus porta a casa un punto, sicuramente grazie ai voli felini di Vicario”.

“Quel rigore a parti invertite…”

Poteva mancare un riferimento al tocco di mano, assolutamente fortuito, di Joao Mario in area di rigore viola? Ma certo che no. E Greggio se ne esce con un'affermazione sorprendente: "Il braccio da rigore a nostro favore se fosse stato contro lo avrebbero dato? Cerrrrrrrrto che lo avrebbero dato. La Juve forse non meritava di vincere ma i rigori sono rigori. Abbiamo necessità che i nostri giocatori buoni rientrino per alzare il livello".