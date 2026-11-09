Calvarese: "Difendibile la scelta di non dare rigore sul braccio di Joao Mario. Il rimbalzo è inaspettato"

Nonostante il mini polverone alzato, soprattutto in studio a Dazn e di cui è stato chiesto conto anche a Spalletti, sul presunto rigore da assegnare alla Juventus per fallo di braccio di Joao Mario, nel mondo arbitrale c'è anche chi difende la scelta dell'arbitro Colombo. Ed è Gianpaolo Calvarese, ex fischietto e commentatore su Prime Video:

“Per me è difendibile la scelta di lasciar correre sul tocco di braccio di João Mário. Kolo Muani gli salta davanti, perciò il rimbalzo tra i piedi è inaspettato. Il braccio è già alto, ma fermo".