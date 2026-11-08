Spalletti: "Ci affoghiamo da soli in un bicchier d'acqua. Il rigore di Joao Mario? L'ho visto in campo..."

Le parole a Dazn da parte del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, dopo il pareggio con la Fiorentina:

"Ci affoghiamo in un bicchier d’acqua ogni tanto e poi perdiamo un po’ di sicurezza nelle giocate. Abbiamo ripreso gol dopo poco che era iniziata la partita, senza trasmettersi uno slittamento della linea difensiva però poi abbiamo avuto delle belle reazioni ma non riusciamo ad essere costanti, come rendimento individuale. Si fa per 10 minuti una cosa bene, poi ci manca la situazione successiva, non riusciamo a essere continui. In alcuni momenti si decide di stare lì ad aspettare la situazione, senza agire attivamente. Nella scelta e l’esecuzione di qualcosa ci si toglie il dubbio, i dubbiosi poi non riescono quasi mai a portare a casa roba importante.

La doppia punta? La Fiorentina ci veniva ad aggredire per cui bisognava tirare il pallone diretto sulla prima punta, non avendo grandi qualità in costruzione. Woltemade ha fatto vedere qualcosa di più anche se non è la sua qualità primaria, è uno più di palleggio e di relazione con la squadra. Però bisogna che lo faccia lui questo lavoro qui. Kolo Muani ora sta un po’ meglio, con la condizione e la verve di ora si può mettere da qualsiasi parte".

Sul rigore di Joao Mario

"Non lo so, posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo".