La Fiorentina non tiene mai un vantaggio ma segna tanto e fa un altro passettino. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Terzo risultato utile di fila, a suon di gol, per la Fiorentina che pareggia la seconda di fila in casa per 2-2, stavolta contro la Juventus, venendo rimontata per due volte. La squadra viola era partita alla grande con il gol di Pellegrino dopo 4 minuti, finalmente di testa. Il pareggio alla mezz'ora di Woltemade ha chiuso la prima frazione sull'1-1.
Nella ripresa il solito gol di Njie, opportunista sul secondo palo, prima della dormita di De Gea che ha consentito a Bremer di trovare il 2-2. Poi diverse occasioni nel finale, non sfruttate da una comunque positiva squadra viola.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 29, Inter 28, Roma 27, Milan 24, Como 23, Frosinone 20, Juventus 18, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.