L'Inter va a -1 dalla Lazio, Como ko dopo la goleada europea. La nuova CLASSIFICA di Serie A

La domenica di Serie A, che nel weekend manda in scena l'11^ giornata, prosegue con Inter-Como. Grande affermazione dei nerazzurri, che si impongono sui lariani per 2-0.

La partita

La squadra di Chivu ha voglia di dare continuità al successo di Champions contro il Feyenoord e lo dimostra fin dai primi minuti. Nerazzurri avanti al 12' con Pio Esposito e capaci di raddoppiare 7 minuti più tardi con Thuram. Doppio vantaggio gestito poi con maestria, contenendo un Como certamente non in grande giornata e portando a casa il successo.

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 29, Inter 28, Roma 27, Milan 24, Como 23, Frosinone 20, Juventus 17, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.