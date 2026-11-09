L'episodio controverso in area di rigore della Fiorentina, il rimbalzo che fa la differenza

Il tocco di João Mário in area è l’episodio più controverso del 2-2 tra Fiorentina e Juventus gara diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.

João Mário, quel rimbalzo spiega la scelta di Colombo

Tutto nasce da un colpo di testa di Drăgușin. Kolo Muani manca il pallone, che rimbalza tra le gambe di João Mário e schizza verso l’alto, colpendolo nella parte inferiore del braccio sinistro, vicino al gomito. Colombo lascia correre, considerando imprevedibile la traiettoria dopo il rimbalzo. Il pallone, però, viaggiava a una velocità contenuta e il giocatore viola aveva il tempo per gestirlo meglio. Da qui il dubbio sulla decisione dell’arbitro.

Bremer, gol regolare. Giusto annullare quello di Drăgușin

Sul gol della Juventus, il punto di contatto con il pallone è più sulla parte esterna del deltoide (spalla) di Bremer che sul braccio. Corretta quindi la decisione di convalidare la rete. È lo stesso difensore brasiliano a essere coinvolto nell’episodio del gol annullato alla Fiorentina. Prima di saltare, Drăgușin lo spinge sulla schiena con entrambe le mani. Colombo vede il fallo e lo fischia in campo.