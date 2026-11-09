Sentite Damascelli: "Il tocco di mano di Joao Mario? Fosse accaduto a parti inverse si sarebbe gridato allo scandalo"

Intervenuto a "Radio Radio", il giornalista Tony Damascelli ha parlato di Fiorentina-Juventus, scagliandosi contro l'arbitraggio di Colombo.

Le parole di Damascelli

“Il tocco di Joao Mario? Secondo me era chiaramente rigore. A parti inverse si sarebbe urlato allo scandalo! Gli arbitri fanno ciò che vogliono prescindendo dal regolamento".

“Sempre peggio”

“Questo non è giusto! Siamo in via di peggioramento. Sono diventati degli attori, vogliono fare i protagonisti. Chi ha scritto queste regole?“.