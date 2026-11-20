Anche Aurelio Andreazzoli, intervistato da Sky Sport, ha avuto modo di commentare il legame coi suoi giocatori della Primavera e la sua esperienza a Firenze sinora.

Sull'accordo con Paratici

“Tornare a lavorare coi giovani? Mi ha fatto una sorpresa Paratici, che non conoscevo personalmente: abbiamo avuto un incontro e alla fine, se io fossi stato in lui, avrei fatto le stesse considerazioni riguardo al ruolo che voleva assegnarmi. Devo occuparmi della Primavera della Fiorentina, ma non solo: se poi sarò un esempio per qualcosa…".

Sulla Primavera

“Mi piacerebbe che alla fine del nostro rapporto i ragazzi mi abbracciassero e fossero felici di avermi incontrato. Non come un secondo padre, ma come un amico”.