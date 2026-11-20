Mondiale U17 al via per l'Italia: debutto contro la Giamaica, la Fiorentina Primavera fornisce un titolare
Comincia per l'Italia Under 17 l'avventura al Mondiale di categoria, in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. Primo appuntamento per gli azzurrini guidati dal ct Daniele Franceschini in programma oggi alle 16.00, contro la Giamaica. Una sfida che in campo avrà anche un pezzo di Fiorentina.
Croci c'è
Nell'undici scelto dal commissario tecnico per iniziare l'avventura iridata è presente anche Federico Croci. La stessa della Fiorentina Primavera fa infatti parte del tridente offensivo, completato da Landi e Perillo.
Le formazioni
ITALIA U17 (4-3-3): Galliera; Bonifazi, Donato, Diallo, Albini; Gasparello, Okon, Giammattei; Landi, Perillo, Croci. Ct Franceschini
GIAMAICA U17 (4-3-3): White; Bennett, Henry, Edwards, Burgher; Kelvin Brown, McCarthy, Robinson; Lyle, Kel. Brown, Nolan. Ct Downswell