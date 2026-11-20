Nel weekend riparte il calcio dei club, anche per quanto riguarda le giovanili. In campo anche la Fiorentina Primavera che, in perfetta sincronia con la prima squadra, avrà il primo impegno post pausa per le Nazionali in trasferta a Monza.

La lezione data dal Como

La formazione guidata da Aurelio Andreazzoli, nell'ultimo turno del Campionato Primavera 1, ha perso per 2-3 in casa contro il Como. Un passo falso che però non toglie nulla ai passi in avanti fatti nelle settimane precedenti, in termini di risultati (3 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 5 partite di campionato, oltre al passaggio del turno in Youth League) e di crescita globale. Non deve mancare la voglia di continuare a migliorare, evitando certe ingenuità come quelle commesse proprio contro i lariani. I viola, infatti, erano avanti 2-0 a fine primo tempo e alla fine hanno chiuso con una sconfitta. "Il calcio è questo, bisogna essere bravi a reagire alle avversità. E' necessario maturare sotto gli aspetti negativi, accettarli e verificare se abbiamo fatto tutto". Così aveva parlato Andreazzoli dopo la partita: domani il campo dirà come i suoi allievi hanno appreso tale insegnamento.

Assenze "mondiali"

La sfida contro il Monza, determinante per la Fiorentina per risalire una classifica che la vede attualmente all'undicesimo posto, verrà affrontata senza due pedine fondamentali. Sono in corso i Mondiali Under 17 e, tra i protagonisti, figurano anche due colonne della Primavera viola. Si tratta di Federico Croci, vera e propria stella della squadra di Andreazzoli, e del difensore romeno Robert Corduneanu. Assenze pesanti, ma che confermato l'ottimo lavoro che sta svolgendo il club a livello giovanile. Un'occasione buona per il tecnico per dare una chance ad altri giocatori e allargare così la rosa degli elementi su cui può fare affidamento.