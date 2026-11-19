Andrea Ritorni, chief scout dell'agenzia Vigo Global Sport Services di Claudio Vigorelli, già artefice della crescita dell'ex terzino viola Michael Kayode, oggi segue il classe 2010 della Fiorentina Federico Croci da vicino.

‘Croci sta benissimo fisicamente e mentalmente’

“Testa sulle spalle, piedi per terra, umiltà e tanto lavoro, perché alla fine paga sempre. Sento Federico tutti i giorni: si trova in Qatar con la squadra da lunedì e sta preparando al meglio il Mondiale. Prima della partenza ha accusato un leggero virus, superato però in pochissimo tempo, e oggi sta benissimo sia fisicamente sia mentalmente”.

‘Bruciarsi è un attimo e…’

“Il nostro compito è mantenerlo sereno, schermandolo dalle pressioni esterne di stampa e tifosi, affinché continui a volare basso portando rispetto a tutti: a questa età bruciarsi è un attimo”.