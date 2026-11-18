Il procuratore e agente Leonardo Corsi ha parlato a tuttomercatoweb.com di giovani prospetti italiani, tra cui del classe 2010 della Fiorentina Federico Croci e dell'ex viola Giammarco Angiolini, adesso all'Empoli.

Su Croci

“Faccio il nome di Croci della Fiorentina: è un giocatore interessante, anche se ovviamente va fatto crescere con calma. Ha tanta qualità tecnica e, a mio parere, anche fisica. Sente la porta. Il percorso, ripeto, è lungo perché, se facciamo un discorso generale, come movimento abbiamo lavorato poco su certi aspetti, ad esempio quello del coraggio o, per parlare del campo, dell'uno contro uno. Rispetto ad altri talenti europei difettiamo un po', però anche noi abbiamo giocatori di prospettiva. Tornando a Croci, lo vedo trequartista, mentre, immaginandolo nella Fiorentina di oggi, lo vedrei esterno sinistro che rientra poi sul destro, alla Njie”.

Su Angiolini

"Giammarco Angiolini dell'Empoli, anche lui tra i miei assistiti. È un classe 2007, l'Empoli crede in lui e lo ha messo sotto contratto per tre anni. Ha fatto una lunga trafila nella Fiorentina, che credeva in lui, poi la nuova dirigenza ha deciso di fare altre scelte. È un classico numero dieci, ha grandi qualità tecniche, ma è un giocatore comunque in evoluzione e dotato di grande creatività.”