C'è anche un po' di Fiorentina nella classifica che Transfermarkt ha dedicato agli Under 17 più preziosi del mondo. A prendersi la scena è Federico Croci, talento del settore giovanile viola, che occupa l'ottavo posto nella graduatoria dei giovani più quotati attualmente.

La valutazione

Il valore di mercato stimato? 3 milioni di euro. Un riconoscimento importante per il classe 2010 viola, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio gigliato e del calcio italiano in generale.

Dowman fa il vuoto

In vetta alla graduatoria attuale è l'inglese Max Dowman dell'Arsenal, con una valutazione mostruosa di 50 milioni di euro, seguito dal francese Believe Munongo del Metz (10 milioni) e dallo spagnolo Jorge Domínguez dell'Atletico Madrid (8 milioni). Croci è l'unico calciatore italiano presente nella top ten, alle spalle dello spagnolo Marc Santos del Levante e davanti all'ecuadoriano Luis Fragozo dell'Emelec.