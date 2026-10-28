Ritorni: "Croci? Assomiglia al primo Chiesa. I grandi cambiamenti fatti nell'ultimo anno"

Federico Croci si prende la scena e Andrea Ritorni, capo scouting della Vigo Global Sport, ne racconta qualità e prospettive. Intervistato da MondoPrimavera.com, Ritorni ha ripercorso la crescita del giovane attaccante della Fiorentina, protagonista di una tripletta contro il Milan e autore di sette gol nelle prime otto presenze nel campionato Primavera.

Paragone importante

Un rendimento che accende inevitabilmente i riflettori sul sedicenne, capace di distinguersi contro avversari più grandi. Ritorni propone un paragone importante: “L’ho sempre detto e lo ridico, lui assomiglia molto al primo Federico Chiesa. Prima dell’infortunio”.

I miglioramenti

Il talento, però, deve essere accompagnato dalla maturazione collettiva e atletica. Alla domanda sui progressi del ragazzo, risponde: “È migliorato nel giocare per la squadra, anziché per se stesso. Quest’anno sta iniziando ad avere una struttura fisica importante per competere con i grandi palcoscenici”.

Ritorni sottolinea anche il valore dell’atteggiamento necessario per affrontare il salto di categoria: “Alla base di tutto c’è l’umiltà, la dedizione al lavoro, sacrificio e rispetto per i compagni di squadra e lo staff tecnico”.

Fly down!

Infine, un messaggio diretto a Croci: “Di continuare a lavorare così con questa dedizione, umiltà e volare sempre basso. I risultati non arrivano dai social, ma dal rettangolo di gioco. Quindi fly down!”.