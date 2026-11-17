Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato a TuttoMercatoWeb.com a margine del 'Gran Galà del Calcio - Rever' del percorso di crescita della Primavera viola, soffermandosi anche sul talento Federico Croci, e sull'impatto a Firenze del direttore Fabio Paratici.

’Scelta una Primavera giovane, la Youth League…’

“Abbiamo fatto una scelta differente con la Primavera, voluta dal direttore Paratici, con una rosa più giovane. Siamo stati i più giovani in sette partite su nove e quindi è normale dover aspettare questi ragazzi. Il cambio di modulo ha aiutato la squadra, i ragazzi stanno crescendo e oggettivamente le prestazioni sono migliorate. Anche il passaggio del turno di Youth League ha dato un'ulteriore spinta. La squadra ha acquisito maggiore consapevolezza, ma bisogna ancora aspettare qualche mese per vedere un ulteriore salto di qualità”.

‘Dobbiamo lasciare maturare Croci senza pressioni’

“Federico Croci ha compiuto 16 anni a luglio. È un bravissimo ragazzo, viene da una famiglia perbene ed è molto sensibile. Vive con noi in convitto e ha bisogno di serenità e stabilità. Ha capacità e qualità, ma dobbiamo lasciarlo maturare senza mettergli pressioni inutili. Quello che gli ripeto sempre è: divertiti, sii felice, ridi. Deve vivere la sua età, poi sarà il tempo a determinare il suo percorso. È importante proteggerlo dalle aspettative, è un ragazzo differente, è evidente, ma deve avere la testa serena. Noi gli vogliamo bene e lui e la sua famiglia lo sanno. Avrebbe potuto scegliere un percorso diverso, perché aveva tutto il calcio europeo che lo seguiva. Siamo stati bravi, ma anche Federico e la famiglia hanno voluto restare con noi”.

‘Paratici ha sta ampliando la nostra mentalità’

“Ho avuto la fortuna di conoscere Fabio Paratici 23-24 anni fa, quando iniziavamo più o meno insieme a girare il mondo. Da allora ha maturato tantissime esperienze e qualità. Crede tantissimo nel settore giovanile, ha una metodologia e un modello preciso. Piano piano ci sta portando ad ampliare questa mentalità. È veramente attento a tutto quello che riguarda i giovani e sono convinto che, con il tempo, possa portare qualcosa di importante alla Fiorentina e a Firenze”.