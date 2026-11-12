Andreazzoli: "Ho detto a Croci che ancora non è forte. Su di lui troppe pressioni"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli, è intervenuto a Radio Sportiva, ed ha parlato a tutto tondo di Federico Croci, uno dei talenti più interessanti del settore giovanile della Fiorentina, sul quale di recente l'attenzione si è ancor più focalizzata dopo le parole del CT azzurro Roberto Mancini. Il giovane viola oggi è partito per giocare il Mondiale Under 17 in Qatar.

‘Un ragazzo che ha sempre giocato sotto età e…’

"Federico è un ragazzo dolcissimo e bravissimo. Sta incontrando qualche difficoltà fisiologica perché in carriera ha sempre giocato sotto età, con ragazzi più grandi, senza avere una collocazione fissa in Nazionale. Quest'estate ha svolto il ritiro con la prima squadra e quando è tornato in Primavera ha mostrato un atteggiamento estremamente positivo. Questo è il suo ambiente, dove ritrova i suoi amici. Stamani l'ho salutato e gli ho detto: "Non ascoltare tutte le cose che dicono su di te. Non sei ancora un giocatore forte, ma lo potrai diventare lavorando. Non stare a sentire le voci da fuori".

‘Se sarà un calciatore di livello dovrà dimostrarlo sul campo’

“Attorno a lui ci sono troppe pressioni anticipate rispetto a ciò che potrà diventare. Se sarà un calciatore di alto livello dovrà dimostrarlo sul campo. Oggi è un ragazzo che deve ancora compiere 17 anni, a cui spesso si chiedono risposte adatte a un adulto. Lui vorrebbe solo vivere la sua spensieratezza e allenarsi con i compagni, ma arrivano i social e gli interessi esterni che rischiano di alterarne la serenità. Noi gli stiamo accanto: è un ragazzo d'oro e molto equilibrato. Ora andrà in Nazionale e ci auguriamo che nessuno intacchi la sua tranquillità”.