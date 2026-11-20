Sperando che il 2026 si chiuda con dei risultati positivi in grado di risollevare la classifica, la Fiorentina ha già la testa al mercato di gennaio. Fabio Paratici non sta perdendo tempo, avendo messo nel mirino un paio di rinforzi.

Nome per la fascia

Oltre a Pierre-Emile Hojbjerg, che piace per il centrocampo, la dirigenza viola sta pensando anche di rinforzare il reparto esterni. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il nome più caldo in casa Fiorentina al momento è quello di Pervis Estupinan del Milan.

Prima sedotto, poi abbandonato da Amorim

Il laterale ecuadoriano non sta trovando spazio nello scacchiere di Amorim che, tra l'altro, in estate ne aveva caldeggiato la permanenza dopo che il club lo aveva messo alla porta come altri giocatori. Fin qui, 10 presenze tra campionato ed Europa League per un totale di 446 minuti giocati.