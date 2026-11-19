Lo storico procuratore ed intermediario di mercato Eugenio Ascari ha parlato a Lady Radio, soffermandosi soprattutto sulla prossima sessione di trattative in chiave Fiorentina e non soltanto.

‘Hojbjerg varrebbe uno sforzo, altrimenti…'

“Lo scorso anno la Fiorentina prese vari calciatori in inverno vista la situazione in cui era, da Solomon a Rugani, questa stagione penso sia meglio lavorare sui dettagli. C'è una lacuna a centrocampo, è palese l'assenza di un interditore con struttura fisica, se si riuscisse a mettere le mani su Hojbjerg, si potrebbe fare uno sforzo, anche se il calciatore ha 31 anni. Altrimenti sarebbe meglio continuare la politica sposata da Paratici, quella dei giovani, per il presente e il futuro. Prendere per prendere non avrebbe senso”.

‘Biondini operazione di prospettiva, dinamico e di personalità’

“Se la Fiorentina dovesse far risultato nelle prossime due trasferte si staccherebbe dalla zona retrocessione, ma non credo abbia ambizioni europee e arrivare noni o decimi cambierebbe poco. Biondini dell'Empoli ha trovato spazio ad inizio stagione, è dinamico, ha personalità, non a caso lo cercano club come Sassuolo e soprattutto Torino. Per la Fiorentina sarebbe una chiara operazione in prospettiva e l'Empoli oggi è disposto a cedere i propri giovani, a me ricorda Ambrosini. Oulaï ha margini di miglioramento impressionanti, bisogna dargli tempo, si è visto meno del 50% del suo potenziale”.