Qualità ed esperienza per rinforzare il centrocampo della Fiorentina. Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto a Lady Radio, ha espresso un giudizio molto positivo sull’ipotesi di vedere Pierre-Emile Hojbjerg in maglia viola.

Un lusso

Il giornalista considera il danese un profilo capace di offrire un contributo importante sotto entrambi gli aspetti: “Se la Fiorentina prende Hojbjerg fa un doppio colpo perché è un giocatore fortissimo e di grande esperienza. Hojbjerg a Firenze è un lusso, un giocatore tipo Atta come livello, non come caratteristiche”.

Alto valore

Il paragone con Arthur Atta riguarda dunque il valore del calciatore, come precisato dallo stesso Polverosi. Caratteristiche differenti, ma una qualità che, nella sua valutazione, renderebbe Hojbjerg un innesto di spessore per il reparto.