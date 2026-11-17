La Fiorentina e la Juventus potrebbero incrociarsi sul mercato di gennaio per Pierre-Emile Hojbjerg.

Il centrocampista danese è un obiettivo di Fabio Paratici, che già dalla scorsa estate sta cercando di convincerlo a raggiungerlo a Firenze. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Un corteggiamento che parte dalla conoscenza maturata durante l’esperienza condivisa al Tottenham.

Concorrenza bianconera

La concorrenza bianconera, però, si annuncia concreta. Gli emissari juventini hanno seguito più volte dal vivo il trentunenne di Copenaghen, anche a ottobre, quando un infortunio lo aveva costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti con la nazionale. Un problema ormai superato: nell’ultima uscita con la Danimarca, Hojbjerg ha segnato su rigore nella vittoria contro il Portogallo del dopo Cristiano Ronaldo.

Referenze di De Zerbi

A rafforzare l’interesse della Juventus ci sarebbero anche le ottime referenze raccolte dall’amministratore delegato Carnevali attraverso Roberto De Zerbi, che ha allenato il danese a Marsiglia. Il tecnico italiano è uno degli allenatori di primo piano incontrati dal centrocampista in carriera, insieme a Guardiola, Mourinho e Conte.

Paratici proverà a far valere il rapporto personale e il lavoro avviato nei mesi scorsi.