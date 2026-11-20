Il mercato di gennaio si avvicina e, ormai da tempo, la Fiorentina ha inserito il nome di Pierre-Emile Hojbjerg in cima alla lista dei desideri. Un profilo importante per rinforzare la mediana viola e un potenziale affare per più di un motivo.

Al Marsiglia non dispiace l'addio

Oltre ad essere un giocatore valido, il danese è certamente una ghiotta occasione di mercato. Il motivo è duplice: in primis l'ingaggio. Si tratta dello stipendio più alto dell'Olympique Marsiglia, che a livello economico non se la passa bene e quindi vedrebbe di buon occhio la perdita di questo costo che pesa sul bilancio. Inoltre, a giugno per Hojbjerg scatta una clausola da 2 milioni di euro e quindi, offrendo cifre di poco superiori a gennaio, ci sarebbe la possibilità di assicurarselo.

Concorrenza italiana

Come è noto l'interesse della Fiorentina per Hojbjerg, è altrettanto risaputo che piaccia anche alla Juventus. Le prossime settimane, già prima dell'inizio della sessione invernale, saranno decisive e la Fiorentina non dovrà perdere tempo se vorrà chiudere questo colpo di mercato.