La Fiorentina ha la testa sul campionato e sul risalire quanto prima la classifica, ma inevitabilmente un occhio a cosa fare a gennaio sul mercato c'è già. Uno dei primi nomi presenti nella lista di Paratici è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, che in questa tornata della Nazionali si è messo molto in mostra con la maglia della Danimarca.

Il Marsiglia lo cede? Altro incrocio con la Serie A

Il giocatore milita nell'Olympique Marsiglia, che non ritiene Hojbjerg incedibile ma intende darlo via solo in caso di arrivo di un altro centrocampista. In questo senso, come riporta Tuttomercatoweb.com, un nome caldo è quello di Zambio Anguissa. Se l'OM riuscisse ad assicurarsi il camerunese nel mercato invernale, allora potrebbe dare il via libera per la partenza di Hojbjerg verso Firenze.

Concorrenza bianconera

Il centrocampista del Marsiglia e della Nazionale danese è un profilo interessante, ma non solo per la Fiorentina. Piace infatti anche alla Juventus, che come i viola sta seguendo con interesse il già citato intreccio di mercato tra i francesi e il Napoli.