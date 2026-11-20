Franco Mastantuono e Nico Paz: due talenti argentini dal destino incrociato, non solo in Nazionale. Oltre a contendersi la pesantissima eredità lasciata da Lionel Messi nell'Albiceleste, i due provengono entrambi dal Real Madrid e solo uno potrebbe far ritorno alla casa madre in estate.

Madrid richiama Nico

Ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro delle stelle di Fiorentina e Como. Secondo quanto svelato dal giornalista Melchor Ruiz ai microfoni di Deportes COPE, il Real Madrid avrebbe maturato la decisione definitiva di riaccogliere alla base Nico Paz al termine dell'attuale stagione. I Blancos sono pronti ad esercitare la clausola di recompra, versando 80 milioni di euro nelle calle del club lariano a cui l'estate scorsa hanno ceduto il 50% del cartellino del giocatore.

A Firenze esultano

Nico Paz andrebbe dunque a rinforzare un reparto offensivo già stracolmo di uomini e talento. Ad oggi, Mourinho dalla trequarti in su vanta Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz, Arda Güler, Bernardo Silva, Diomandé ed Espi. Piuttosto improbabile, quindi, che il Real senta l'esigenza di riportare alla base anche Mastantuono (che quindi può proseguire la sua avventura alla Fiorentina).