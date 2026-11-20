Alberto Malusci ha parlato a Casa Viola, intervenendo sul possibile ruolo in campo di Pedro Gonçalves in questa Fiorentina e non solo.

Su Pote

“Gonçalves deve essere al centro del gioco. Giocatori così devono essere serviti, avere il pallone tra i piedi e far giocare la squadra. Credo che, in emergenza, possa fare anche l'esterno, ma è in mezzo al campo che c'è bisogno di lui, dove c'è maggiore circolazione di palla. La cosa peggiore è mettere un giocatore fuori ruolo, in una posizione in cui non si sente a proprio agio. A giocatori come lui, Mastantuono, Atta e Njie non chiederei tanto un ruolo, quanto movimento. Pochi schemi e tanta fantasia. Hanno bisogno di essere liberi di fare quello che vogliono: schematizzarli significa soffocarli”.

Sul centrocampo

"A centrocampo, secondo me, i migliori interpreti sono Fagioli e Oulai, ma un centrocampo del genere non rientra nello schema mentale di Vanoli. Il 4-2-3-1 calza bene alla Fiorentina: dovrà essere bravo lui ad adattare il sistema ai giocatori. L'equilibrio si può ritrovare non soltanto con i muscoli, ma anche attraverso il possesso palla».