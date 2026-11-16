Malusci: "Vanoli starà impazzendo per capire come migliorare la difesa. Fagioli? Serve sostenerlo"

L'ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno, parlando del momento di Nicolò Fagioli e sulla stagione della squadra viola.

Su Fagioli

“Non è la prima volta che Fagioli va in difficoltà in maglia gigliata e adesso lo è di nuovo. Serve fare cerchio intorno a lui per fare in modo che torni ai suoi livelli, i momenti duri durante l'anno ci sono. Ora serve sostenerlo, mi aspetto questo dalla squadra e da Vanoli. Lui sa che corde toccare”.

Sulla difesa

“Adesso la Fiorentina deve guardare partita dopo partita. Ci sono avversari alla portata. Io credo che la Fiorentina sia più forte di tutte le prossime squadre che dovrà affrontare, ma serve affrontare queste gare in modo giusto. Il punto su cui focalizzarsi è la difesa. Serve trovare equilibrio lì, come dice Vanoli. Credo stia impazzendo per cercare di capire come migliorarne l'efficacia. E' importante smettere di prendere due gol a partita".