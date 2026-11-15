Miani a FN: "Finalmente ho visto la Fiorentina giocare a calcio! Su Grosso e Vanoli dico..."

Luciano Miani, ex centrocampista che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 1981 al 194, è stato intervistato in esclusiva da Fiorentinanews.com. Tanti gli argomenti trattati, dall'ultima prova prima della sosta alla scelta di richiamare in panchina Paolo Vanoli.

'Buon calcio contro la Juventus'

"Ho visto l'ultima partita contro la Juventus: finalmente, dopo un paio d'anni, la squadra ha giocato un buon calcio: offensivo e senza tante titubanze. Sono fiducioso sotto quell'aspetto".

'Ci sono strascichi dall'anno scorso'

"Non essendo lì a Firenze non vedendo dal vivo le problematiche della squadra, dico un po' quello che traspare dalle partite. Sicuramente si è trascinato dietro un po' dall'anno scorso le paure di questa squadra. Grosse aspettative con l'arrivo di Grosso e col cambio totale della squadra: probabilmente non in tutti i reparti uomini adatti a una squadra come la Fiorentina, dovrebbe fare un campionato medio-alto".

'Esonero frettoloso, ma poi scelta giusta'

"Quando c'è un esonero di un allenatore, bisogna sempre capire bene le problematiche e lo sanno solo loro: dirigenti, spogliatoio e ambiente, mentre dall'esterno è un po' difficile. Io non avrei cambiato così di fretta, ma a quel punto Vanoli meritava di essere richiamato per la fatica che ha fatto l'anno scorso a mettere su una squadra decente".