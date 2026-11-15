Prima di Piccoli e Dzeko: retroscena di mercato sul capocannoniere di Serie B, che fu vicinissimo alla Fiorentina

Era tutto fatto per un suo passaggio alla Fiorentina, poi un infortunio lo ha fermato e i piani della società sono cambiati: oggi è capocannoniere della Serie B, e Cristian Shpendi sta attirando nuovamente su di sé le attenzioni di club prestigiosi.

I primi contatti

Stagione 2024-25, la prima in Serie B per l'attaccante albanese: reduce da una promozione ottenuta col Cesena l'anno precedente, con venti reti e sei assist all'attivo, Shpendi non soffre affatto l'impatto della cadetteria e, tra agosto e dicembre, sigla 10 reti in Serie B. La Fiorentina, in quel periodo, sta cercando un vice-Kean e gli occhi dei viola cadono proprio sul classe 2003 che sta tanto facendo bene in Romagna: si apre la trattativa.

Tutto fatto, ma…

L'agente Fali Ramadani è ben contento dell'interesse dalla Serie A, e sembra che la Fiorentina sia la squadra più quotata per l'acquisto del suo assistito: si raggiunge addirittura un accordo vicino ai 12 milioni di euro per l'allora ventunenne, che si sarebbe unito ai viola già a gennaio. Tuttavia, il 14 dicembre, durante Cesena-Cosenza Cristian si fa male alla caviglia, e l'infortunio rallenta la trattativa. Tornerà in campo il 12 gennaio, ma la Fiorentina adesso vuole prendere tempo e decide di rimandare tutto all'estate successiva: nel girone di ritorno Shpendi segna un solo gol, e l'affare salta. Chiuderà l'annata con 11 reti a suo nome.

Ritorno di fiamma?

L'estate del 2025, poi, porterà a Firenze Piccoli e Dzeko come alternative a Kean, e sappiamo tutti com'è andata. Shpendi, dal canto suo, si guadagna la prima convocazione con la Nazionale albanese e registra un'altra stagione positiva da 12 gol e 5 assist; quest'anno, poi, la partenza fulminea da 8 reti nelle prime 11 di campionato ha rimesso il talento del Cesena in cima alla classifica dei capocannonieri di Serie B e, soprattutto, sui taccuini di diverse squadre di Serie A. Nelle parole del ds cesenate Andrea Mancini, “non sarebbe normale che qualcuno non venisse a bussare”. Chissà che la Fiorentina non sia fra queste squadre…