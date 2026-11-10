Malusci: "Contro la Juventus la migliore Fiorentina dell'anno, la sosta non ci voleva"

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato al 360° della squadra allenata da Paolo Vanoli intervenendo al Pentasport su Radio Bruno. Inevitabile un parere sulla sfida di domenica sera: "Contro la Juventus è stata la Fiorentina più bella di quest'anno. Dispiace perché, alla fine, la partita la potevi anche vincere e, se la portavi a casa, non rubavi nulla. Non ci voleva la sosta adesso".

I problemi della difesa

"Stiamo facendo fatica sia di reparto sia come singoli. Dragusin, sul gol, non ha grosse responsabilità perché, dopo l'errore di Viery, deve decidere se coprire la porta o andare sul giocatore. Jimenez arriva in ritardo: con una corretta tattica di reparto, Dragusin può andare subito a coprire Kolo Muani e Jimenez occuparsi di Woltemade. La migliore coppia centrale di cui dispone la Fiorentina in questo momento è quella composta da Ranieri e Pongracic".

Niente croce addosso a De Gea

"Non farei l'errore di puntare il dito sul portiere in questo momento, si sbaglia tutti. Di sicuro, l'errore del portiere pesa maggiormente perché, se un attaccante sbaglia un gol, si rimane sullo 0-0 e finisce così, mentre se sbaglia il portiere si subisce una rete. Ma è sicuramente sbagliato dargli tutte le colpe".