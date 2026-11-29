A Dazn ha parlato l'attaccante viola Mateo Pellegrino, al termine del deludente 1-0 incassato a Udine dalla Fiorentina:

"E' mancato qualcosa, l'approccio per me è stato giusto, poi abbiamo sbagliato sul gol e non siamo riusciti a pareggiare la partita. Credo che possiamo fare meglio, creare più occasioni.

Come viviamo la situazione? E' dura perché sappiamo che non siamo messi bene, non vogliamo stare in questa situazione quindi la settimana di lavoro diventa difficile ma dobbiamo continuare a lavorare per rialzare la testa. La mia posizione? E' dare aria alla squadra e provare ad aiutare i miei compagni ad uscire, essere un punto di riferimento. Non sono contento della partita che ho fatto però se tre difensori e il play vengono su di me, si liberano altri spazi per creare gioco. Devo rivederla a mente fredda".