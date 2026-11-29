La Fiorentina conferma la fiducia a Vanoli: nessun ribaltone all'orizzonte in panchina (al momento)
L'aveva detto nel pre gara Fabio Paratici e l'ha fatto trapelare la stessa società viola nel dopo partita: la fiducia a Paolo Vanoli al momento è confermata. Nonostante il doppio k.o. consecutivo, senza segnare, la Fiorentina andrà avanti con il suo allenatore che dunque dovrebbe essere in panchina anche lunedì prossimo contro il Cagliari.
Linea che al momento non sembra essere in discussione, nonostante il condizionale, anche perché il ribaltone di Fabio Grosso arrivò in seguito al diverbio tra il tecnico e lo stesso Paratici, che accelerò i tempi. Una attrito che però non pare riguardare anche Vanoli.
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