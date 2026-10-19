Kean: "Fabregas mi chiamò al telefono, era molto carico. A Como c'è aria di famiglia, faremo grandi cose"

A Cronache di Spogliatoio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Moise Kean, ora al Como. Queste le sue parole sul suo arrivo in riva al lago e la trattativa con i viola.

Su Fabregas

“Il mister è partito carico , mi è piaciuto tanto e subito. Mi ha telefonato, era carico e questa cosa mi è piaciuta molto, lega molto con il mio modo di pensare. Potremo fare grandi cose insieme".

L'atmosfera a Como

"Lo usavo su FC con il Barcellona… e ora me lo ritrovo qui. C’è una struttura molto compatta, il progetto mi ha sempre affascinato anche da fuori e credo che abbia tutte le carte in regola per arrivare a un top level. Al Como si respira un’aria di famiglia”.