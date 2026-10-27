"Eravamo convinti che una rivoluzione fosse necessaria, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A San Siro..."

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Paolo Vanoli dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter.

“Alla fine della scorsa stagione noi tifosi chiedevamo di mandar via tutti, e nessuno osava dire il contrario. Probabilmente io stesso qualcosa in piu avrei tenuto, ma tutti mi dicevano che ero troppo buono e che andasse fatta tabula rasa. Ecco ora che si siamo cambiati quasi tutti le cose non sono migliorate, anche se a San Siro ci siamo presentati con lo stesso centrocampo della scorsa stagione. E va anche segnalato che nonostante tutto Brescianini sia stato quello che ha fatto un po' meglio: Fagioli non ha visto palla con Calhanoglu, ma anche lo stesso Ndour non ha fatto granché”.

“Una squadra più lesta avrebbe portato a casa almeno un punto da San Siro”

Ha anche aggiunto: “E nonostante tutto abbiamo fatto una bona partita, non ottima come dice Vanoli che forse esagera un po'. Nel primo tempo, almeno per 20 minuti, siamo riusciti a tenere il campo contro i campioni d'Italia. Successivamente siamo praticamente usciti dal campo. La cosa che mi ha dato piu fastidio è che con maggior concentrazione, anche durante i cambi, sono convinto che almeno un punto lo avremmo portato a casa. E un pareggio a San Siro non avrebbe solo mosso la classifica, ma ci avrebbe fatto tornare a casa con tutto un altro stato d'animo rispetto a quello che abbiamo adesso".

“Dal sessantesimo in poi eravamo sicuri di prendere gol”

Ha poi sottolineato un aspetto: “Sinceramente dal 60esimo in poi io ero sicuro che alla fine prima o poi gol lo avremmo preso: ne ero sicuro. Eravamo riusciti a tenere il risultato con i denti e le unghie ed arrivare fino al novantesimo in vantaggio e poi nei minuti finali è tutto svanito. Le squadre forti dal novantesimo a fine partita spingono, quelle meno forti si mettono all'angolo e cercano di limitare i danni. Il secondo gol subito non lo perdono: non si può concedere un rigore del genere dopo la partita che aveva fatto”.

“Anche Vanoli ha sbagliato tutto con i cambi”

Un pensiero anche su Paolo Vanoli: “Secondo me l'allenatore ha sbagliato tanto, soprattutto con i cambi nel secondo tempo: e spero che non se ne prenda a male. Ma in qualche maniera lui stesso ha ammesso gli errori a fine partita: non si può finire la partita con il 5-4-1, era normale che finisse in questo modo. Non si tolgono mai Jimenez e Mastantuono, nonostante non avesse fatto una grande partita, piuttosto avrei tolto Ndour per mettere Pedro: il portoghese avrebbe aiutato la squadra a gestire i pallone nei minuti finali. Ma chiaramente non faccio io l'allenatore"