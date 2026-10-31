Galbiati: "Le sostituzioni? Sfido chiunque a fare meglio di Vanoli, non ci sono grandi alternative. Sui problemi in difesa..."

Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento della Fiorentina e le ultime vicende in casa viola.

Sulle sostituzioni di Vanoli

Queste le parole dell'ex capitano della Fiorentina riguardo alle polemiche nate intorno alle sostituzioni di Vanoli: “Sfido chiunque a guardare la panchina della Fiorentina in questo momento: non ci sono grandi possibilità di scelta, anche a causa dei tanti infortuni. L’unico reparto in cui la squadra ha qualche opportunità in più per intervenire a gara in corso è quello offensivo”.

“Sulle difficoltà difensive…”

Galbiati ha poi proseguito: “Per quanto riguarda invece le difficoltà difensive, questa squadra in fase di non possesso è davvero molto carente e non ha giocatori bravi ad aggredire e ad attaccare la palla. Pensiamo a Ndour, che ci ha messo ore a rincorrere De Ketelaere in occasione del gol dell'Atalanta senza nemmeno riuscire a prenderlo. In sintesi, è una formazione costruita soprattutto per giocare a pallone, ma non molto attrezzata per difendere”.