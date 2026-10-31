Bressan: "Contro l'Atalanta ho visto una Fiorentina diversa, più quadrata. Oulai? In serie A la tattica è importante"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a Radio Bruno per analizzare come arrivano i Viola alla sfida di lunedì contro il Sassuolo.

“Per quello che si era visto in campo contro l'Atalanta, con i Viola che recuperano lo svantaggio iniziale, possono sembrare che due punti persi. Per quello che è in generale il periodo che stanno vivendo credo che il pareggio sia giusto. Per la Fiorentina era importantissimo prendersi il risultato pieno per il percorso di crescita che sta avendo, ma allo stesso tempo ho visto scendere in campo una squadra comunque più quadrata rispetto. Adesso forse ha piu equilibri ma continua a commettere sempre i soliti errori: in difesa e in attacco si sbaglia troppo, ci sono ancora tante cose da migliorare".

“In Serie A la tattica è importante e Oulai…”

Ha poi commentato la situazione di Oulai: “Sicuramente Vanoli sta monitorando le condizioni dell'ivoriano, seguendo quello che è il suo percorso di crescita personale. E' un ragazzo giovane e con tanto talento però sappiamo che in un campionato come il nostro la tattica è un fattore molto importante per un giocatore: ancora non è disciplinato come vorrebbe il mister. Fagioli? Non sono certo 45 minuti sotto tono che possono determinare il giudizio su di lui. Credo che sia un pernio importante per la regia della Fiorentina, poi quelle che saranno le scelte di Vanoli lo capiremo piu in la: adesso sicuramente no, ma magari in futuro troverà il modo di farli coesistere in campo”.

“A Ndour forse manca qualcosa”

Qualche parola anche sul momento di Cher Ndour: “E' un giocatore con grandi potenzialità. Vanoli crede nei giovani ma sono convinto che nel scegliere la formazione lui mandi in campo chi può fare meglio per la squadra, chi sta meglio. Il ragazzo secondo me ha buone qualità, anche se è vero che gli manca quello strappo che, giocando a centrocampo, potrebbe fargli fare la differenza: contro l'Atalanta si è perso De Katelaere sul primo gol, sono cose che non può commentare uno come lui. E' un giocatore comunque ordinato, che sa stare in campo, forse però la Fiorentina in questo momento avrebbe maggiormente bisogno di un centrocampista box to box”.

“Alla Fiorentina manca soprattutto una cosa”

Ha poi provato a dire cosa manchi al centrocampo della Fiorentina: “Manca un leader a questa squadra, non c'è una personalità superiore. Però può essere che, insieme, piano piano, dalla squadra emergano piccoli leader. Sarebbe essenziale per la Fiorentina, perché è una squadra in crescita. Con il tempo potrebbe essere il gruppo a diventare il leader".

“Contro il Sassuolo non sarà facile”

Ha poi detto cosa si aspetta dalla partita di lunedì: “Alla Fiorentina manca un risultato che possa far tanto dal punto di vista dell'autostima. Le ultime sono state anche sfortunate, ma qualcosa si vede. Non basta, i fiorentini vogliono giustamente qualcosa in più, ma la strada è giusta. A volte basta una vittoria anche sporca che può dare impulso decisivo alla crescita. Il Sassuolo è una squadra che subisce, ma davanti sono bravi. Aquilani fa giocare bene la squadra, i viola dovranno essere attenti dietro per poi colpire. Con concentrazione, perché a volte si vedono cross avversari e attaccanti liberi in area. Sarà un bel test con il Sassuolo”