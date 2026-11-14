Njie: "A Torino ero solo e soffrivo di nostalgia, finsi di avere la febbre. Baroni faceva giocare solo i 'vecchi', fui contento del suo esonero"

Tra le novità più entusiasmanti di questa prima parte di stagione viola c'è Alieu Njie, che al portale Sportbladet ha ripercorso alcune tappe di avvicinamento alla Serie A (e quindi alla Fiorentina), direttamente dal ritiro della sua Nazionale, con cui potrebbe esordire stasera:

"Il Malmö mi disse di no. Non mi ritenevano particolarmente bravo, non abbastanza per il loro livello. Hanno semplicemente scelto altri giocatori. Abbiamo giocato una partita interna e poi ho avuto qualche problema alla coscia. Un problema di crescita. Non riuscivo a giocare bene e non ho disputato una partita particolarmente buona. Quindi posso capirli ma mi spezzarono il cuore: per me era il club più importante della Svezia. Avevano un settore giovanile eccezionale e giocavano nel campionato giovanile. Pensavo che sarebbe stato un grande passo avanti per me poter fare un salto di qualità. Ma ho dovuto accettarlo e tornare al Borlänge per intraprendere un percorso diverso£.

Impatto drastico con l'Italia

“Non si poteva dire di no a un'occasione del genere. Ma arrivai a 16 anni, in pieno Covid, era un posto solitario e isolato. Per fortuna avevo la mia Playstation. Molte persone in Svezia stavano a casa. In Italia non ci era permesso allenarci come al solito, quindi noi vecchi amici giocavamo e ci sentivamo tutti i giorni. Mi ha aiutato a non sentirmi solo. La mia Playstation mi ha salvato in quel momento. Se mi sono pentito? Sì, al 100%. Ci sono stati periodi in cui desideravo davvero tornare a casa. Mi mancava molto mia madre, la mia città natale e i miei amici. Loro facevano le cose che fanno i normali adolescenti. Mi mancava tutto”.

La finta malattia e l'ostracismo di Baroni

Al primo rientro in Italia dopo la pausa natalizia, Njie finse anche di essere malato per poter stare un paio di giorni in più in famiglia: “Dissi alla società di avere la febbre e pensarono che fosse Coronavirus. Quindi sono potuto rimanere a casa un paio di giorni in più. Ottima idea da parte mia (ride ndr).

Avevo un allenatore (Marco Baroni) che non credeva affatto in me. Non voleva che giocassi. Voleva far giocare solo giocatori esperti. Non so come dirlo in modo gentile. Ma non credo che sia un buon allenatore in generale. Sono stato davvero contento quando è stato licenziato".