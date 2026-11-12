Njie prepara la festa per il possibile debutto: "Trovate più biglietti possibile, poi pago io"

Dalla Fiorentina alla nazionale maggiore, Alieu Njie vive un momento speciale. L’esterno viola racconta l’emozione del primo raduno e un desiderio: condividere l’eventuale esordio con le persone care.

L'esterno della Fiorentina ha una precisa richiesta

Per la partita contro la Bosnia-Erzegovina, scherza, arriverà quasi mezza Borlänge. Agli amici ha rivolto un invito preciso: "Trovate più biglietti possibile, poi pago io". Vuole tutti vicini, anche se dovesse restare in panchina: poterli abbracciare e ringraziare sarebbe comunque importante.

Un'esperienza che non dimenticherà mai

L’ingresso nel gruppo della Svezia gli ha provocato un po’ di nervosismo. Njie ammette di essersi sentito anche un tifoso davanti a giocatori che non incontra ogni giorno, ma sottolinea quanto i compagni lo abbiano aiutato ad ambientarsi. A impressionarlo maggiormente è stato Alexander Isak, per la naturalezza con cui esegue giocate difficili.

Il retroscena dietro l'esordio di Njie con la Svezia

C’è poi il retroscena della convocazione: Njie non aveva risposto alla telefonata di Graham Potter. Ha scoperto di essere stato selezionato seguendo la diretta di Fotbollskanalen mentre era al telefono con gli amici. Una sorpresa che lo ha lasciato spiazzato e che adesso spera di trasformare in una giornata da ricordare.