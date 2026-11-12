Fiorentina profondo rosso. Ricavi mangiati dal costo dipendenti, plusvalenze azzerate. Il pesante intervento della proprietà

Una perdita di 136,4 milioni di euro, costi del personale in forte aumento e un contributo del mercato drasticamente ridimensionato. Il bilancio della Fiorentina chiuso al 30 giugno 2026 fotografa uno squilibrio economico pesante, sostenuto da un intervento altrettanto consistente della proprietà: 100 milioni di euro versati in conto capitale durante l’esercizio.

Il risultato netto peggiora di 113,2 milioni rispetto ai 23,2 milioni di perdita dell’anno precedente. Prima delle imposte il disavanzo raggiunge i 150,1 milioni, attenuato da una componente fiscale positiva per circa 13,6 milioni. Ma la difficoltà emerge già prima di ammortamenti e svalutazioni: l’EBITDA indicato dalla società passa da +37,6 a −62,1 milioni. Il rosso, dunque, non dipende soltanto dalle rettifiche contabili sul valore dei calciatori.

Crescita strutturale dei costi

A pesare è soprattutto la crescita della struttura dei costi. Nel conto economico riclassificato, i costi d’esercizio salgono da 131,8 a 195,5 milioni, con un incremento del 48,3%. La voce più rilevante è quella del personale, che raggiunge 131 milioni, contro i 94,7 milioni precedenti: 36,3 milioni in più, pari al 38,4%.

Il costo complessivo del personale equivale così al 94,6% dei ricavi del riclassificato, rispetto al 70,3% dell’esercizio precedente. Non si tratta esclusivamente degli stipendi dei giocatori: la voce comprende l’intero personale, anche se il documento attribuisce l’aumento prevalentemente agli ingaggi della prima squadra maschile e degli staff, dopo acquisti e rinnovi contrattuali.

Effetto Pioli

All’interno dei 131 milioni figurano inoltre 10 milioni dovuti per la risoluzione del contratto dell’allenatore esonerato, ovvero Stefano Pioli, e del suo staff nel maggio 2026. Una componente significativa, che tuttavia non esaurisce la spiegazione dell’aumento: anche escludendola, il costo del personale resterebbe intorno ai 121 milioni, circa il 27,8% in più rispetto all’anno precedente.

Plusvalenze azzerate

A questo incremento si accompagna il venir meno del sostegno delle plusvalenze. I guadagni contabili sulle cessioni precipitano da 56,2 a 2,6 milioni, con una contrazione di circa il 95%. Contemporaneamente vengono rilevate minusvalenze per 9,8 milioni, principalmente riferite al trasferimento di Beltran al River Plate e alla risoluzione contrattuale con Lamptey.

La gestione operativa netta calciatori passa così da un contributo positivo di 34,7 milioni a un saldo negativo di 5,2 milioni, peggiorando di 39,9 milioni. Separatamente, il bilancio registra circa 15 milioni di svalutazioni dei calciatori, tenendo conto anche delle valutazioni emerse nelle operazioni dell’estate 2026. Gli ammortamenti dei cartellini aumentano invece da 39,1 a 55,7 milioni. In sostanza, diminuiscono i benefici delle cessioni proprio mentre cresce il costo economico della rosa.

Anche la lettura dei ricavi richiede attenzione. Il totale del riclassificato sale da 134,7 a 138,5 milioni, ma comprende un’operazione particolare: 17,13 milioni ricevuti nell’ambito dell’accordo con IMG sui diritti televisivi internazionali.

La stessa somma, precisa il documento, è stata versata ai precedenti proprietari in applicazione degli accordi della compravendita del 2019, trovando una corrispondente registrazione tra i costi. L’operazione aumenta quindi entrambe le voci senza migliorare il risultato netto. Sottraendo soltanto questa componente dai ricavi dell’anno, il totale scenderebbe a circa 121,4 milioni, il 9,9% in meno rispetto al totale precedente: un confronto rettificato parziale, che evidenzia però quanto la crescita nominale possa risultare ingannevole.

L'incidenza dei risultati sportivi

I risultati sportivi hanno inciso su diverse entrate. I diritti televisivi scendono da 52,1 a 46,3 milioni, i ricavi UEFA del riclassificato da 14,8 a 11 milioni e i ricavi collettivi della Lega da circa 5,1 a 1,7 milioni. Nel complesso, calcolando le variazioni sui valori non arrotondati, queste tre componenti diminuiscono di circa 12,9 milioni. Il bilancio collega le riduzioni al rendimento sportivo e al peggior piazzamento.

Un effetto si registra anche sul Viola Park: la relazione segnala un calo dei ricavi degli eventi aziendali, attribuito alla maggiore concorrenza di strutture simili e alle conseguenze dei risultati della squadra sull’attrattività del centro.

Tra gli altri costi spicca poi una multa UEFA di 6 milioni, collegata allo scostamento dai parametri dello squad cost per l’anno solare 2025. Su un piano distinto, quello dei controlli federali, il documento precisa che l’eccedenza relativa all’indicatore del costo del lavoro allargato al 31 marzo 2026 è stata coperta mediante versamenti in conto capitale, dichiarando la società conforme alla relativa normativa.

È proprio il sostegno del socio a rappresentare l’altro elemento centrale del bilancio. I 100 milioni apportati durante l’esercizio sono versamenti patrimoniali: non costituiscono ricavi né finanziamenti da restituire alla proprietà. Grazie a questi interventi, pur assorbendo la perdita, il patrimonio netto rimane positivo per 232,4 milioni, rispetto ai 268,8 milioni iniziali.

L’assemblea ha deliberato di coprire il rosso utilizzando la riserva in conto capitale. Un’operazione che assorbe contabilmente la perdita attraverso le riserve disponibili, senza cancellare il risultato negativo prodotto nell’anno.

Infine, occorre distinguere tra indebitamento finanziario e debiti complessivi. Al 30 giugno 2026 la Fiorentina dichiara di non avere debiti finanziari verso banche o altri soggetti, mentre le disponibilità liquide ammontano a 16,4 milioni, contro i 7,3 milioni precedenti. Durante l’esercizio, tuttavia, il club ha utilizzato anche finanziamenti a breve per affrontare momenti di carenza di liquidità.

Nello stato patrimoniale i debiti complessivi raggiungono 175,9 milioni, rispetto ai 125,3 milioni dell’anno precedente: 50,6 milioni in più, circa il 40,4%. L’assenza di debiti finanziari alla data di chiusura non equivale quindi all’assenza di obbligazioni verso altre controparti.

Il quadro che emerge unisce una consistente capacità di sostegno della proprietà a una gestione economica fortemente in disavanzo. La sfida è ridurre la distanza tra entrate e costi, recuperando risultati sportivi e valore dal mercato senza rendere indispensabili, ogni anno, interventi patrimoniali di questa portata.

Il confronto completo — valori in milioni di euro